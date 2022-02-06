Як передає Politeka.net, 34-річна Настя Приходько виховує трьох дітей: 12-річну Нану від першого шлюбу, а також синів Гордія і Луку, народжених від другого чоловіка. Молодшому немає ще й року.
Днями на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз Настя Приходько опублікувала фото дочки, на якому вона виглядає старше своїх років. Вік дівчинці додає дуже яскравий макіяж: нафарбовані очі, брови і губи.
Ідеальний мейк 12-річна Нана доповнила укладанням з злегка хвилястим волоссям. Виглядає вона як справжня зірка.
«У кого така красива дочка? Правильно, у мене", - написала горда мама.
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На другому фото Настя Приходько показала себе у всій красі.
"Моя дочка красивіше мене це однозначно, але краса від мене, якщо що», - похвалилася вона.
Нагадавши, суддя" Співають всі " Приходько похвалилася виглядом з яскравим макіяжем.
Як повідомляла Politeka, суддя" Співають всі " Приходько показала всіх своїх дітей на одному фото.
Також Politeka писала, що суддя" Співають всі " Приходько засвітила своє перетворення.