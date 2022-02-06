Українська співачка Анастасія Приходько похвалилася красунею-дочкою, а також показала, на кого схожа 12-річна дівчинка.

Як передає Politeka.net, 34-річна Настя Приходько виховує трьох дітей: 12-річну Нану від першого шлюбу, а також синів Гордія і Луку, народжених від другого чоловіка. Молодшому немає ще й року.

Днями на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз Настя Приходько опублікувала фото дочки, на якому вона виглядає старше своїх років. Вік дівчинці додає дуже яскравий макіяж: нафарбовані очі, брови і губи.

Ідеальний мейк 12-річна Нана доповнила укладанням з злегка хвилястим волоссям. Виглядає вона як справжня зірка.

«У кого така красива дочка? Правильно, у мене", - написала горда мама.

На другому фото Настя Приходько показала себе у всій красі.

"Моя дочка красивіше мене це однозначно, але краса від мене, якщо що», - похвалилася вона.

Нагадавши, суддя" Співають всі " Приходько похвалилася виглядом з яскравим макіяжем.

Як повідомляла Politeka, суддя" Співають всі " Приходько показала всіх своїх дітей на одному фото.

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