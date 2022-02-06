Как передает Politeka.net, 34-летня Настя Приходько воспитывает троих детей: 12-летнюю Нану от первого брака, а также сыновей Гордея и Луку, рожденных от второго мужа. Младшему нет еще и года.
На днях на своей странице в Instagram в разделе сториз Настя Приходько опубликовала фото дочери, на котором она выглядит старше своих лет. Возраст девочке прибавляет очень яркий макияж: накрашенные глаза, брови и губы.
Идеальный мейк 12-летняя Нана дополнила укладкой с слегка волнистыми волосами. Выглядит она как настоящая звезда.
«У кого такая красивая дочь? Правильно, у меня», - написала гордая мама.
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На втором фото Настя Приходько показала себя во всей красе.
"Моя дочь красивее меня это однозначно, но красота от меня, если что», - похвасталась она.
Напомним, судья "Співають всі" Приходько похвасталась видом с ярким макияжем.
Как сообщала Politeka, судья "Співають всі" Приходько показала всех своих детей на одном фото.
Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько засветила своё преображение.