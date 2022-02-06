Співачка Мішель Андраде, зірка "Орел і Решка", показала, як почалися зйомки, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - підопічна Олексія Потапенка (Потапа) стала популярною співачкою. Також артистку покликали бути ведучою шоу" Орел і Решка " разом з гумористом Кирилом Машковим. Також Мішель активно веде Instagram, де на нових сторіс показала закулісся зйомок тревел-проекту.

Спочатку зірка показала себе перед вильотом з безліччю пакетів. Андраде зробила селфі в ліфті.

"Ну все, скупилися, тепер валізи", - написала Андраде.

На другому сторіс зірка була вже в літаку і тегнула свого співведучого.

На наступному сторіс зірка вже була після перельоту.

"Тільки перрвий переліт, А таке відчуття, що це вже п'ята Країна", - сказала Мішель.

"Нічні перельоти - вони такі. Тільки заснув і тебе вже будять", - написала зірка.

"Ось до чого мене довели земляни. Це сезон 45", - за кадром пролунав ниючий голос Кирила, який вирішив пожартувати.

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