Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 25-летняя певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде, которая вместе с блогером Кириллом Макашовым стала ведущей нового сезона тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", часто делится с поклонниками новомы фото и видео.

На этот раз Мишель показала кадры из новой фотосессии в Киеве, где из-за съемок бывает очень редко, и заинтриговала заявлением. Заметим, что перед камерой звезда предстала в укороченном белом свитере и черных кожаных штанах.

"Люблю эти короткие заезды в Киев! Успела сделать немало интересных вещей - скоро поделюсь, уверена вы кайфанете. Киев, спасибо!)

Буду скучать ❤️", - написала Мишель.

Поклонники прокомментировали новые фото Андраде.

"Прекрасная 😍 ", "Красотка 😍😍😍 ","Восхитительно 😍 ", "Очень красивая 😍 "," Песни замечательные да и сама очень красивая"," Красавица 😍 такая милая девушка", "Очень красивая Мишель ❤️🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала, как сильно пострадала на съемках: "Тогда еще не понимала...".

Напомним, что Позитив неожиданно подогрел слухи о романе с Мишель Андраде: "Я на свидании...".

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