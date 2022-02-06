Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - подопечная Алексея Потапенко (Потапа) стала популярной певицей. Также артистку позвали быть ведущей шоу "Орел и Решка" вместе с юмористом Кириллом Машковым. Также Мишель активно ведет Инстаграм, где на новых сторис показала закулисье съемок тревел-проекта.
Сначала звезда показала себя перед вылетом с множеством пакетов. Андраде сделала селфи в лифте.
"Ну все, скупились, теперь чемоданы", - написала Андраде.
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На втором сторис звезда была уже в самолете и тэгнула своего соведущего.
На следующем сторис звезда уже была после перелета.
"Только перрвый перелет, а такое ощущение, что это уже пятая страна", - сказала Мишель.
"Ночные перелеты - они такие. Только уснул и тебя уже будят", - написала звезда.
"Вот до чего меня довели Земляне. Это сезон 45", - за кадром прозвучал ноющий голос Кирилла, который решил подшутить.
Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде ненадолго вернулась в Украину и удивила заявлением
А еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала лицо до и после макияжа, неожиданные кадры
Также Politeka писала, что Андраде насмешила на съемках "Орла и Решки", напомнив, что росла не в Украине