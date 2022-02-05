Певица и ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как выглядит после укладки волос и макияжа.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является не только знаменитой исполнительницей из Украины, но и ведущей проекта "Орел и Решка". Артистка решила на свежих сторис в социальной сети Инстаграм показать, как наконец-то добралась до салона красоты, где сделала себе мейкап и укладку.

"Раз я в салоне красоты, значит очень скоро буду очень красивая и аккуратная", - призналась Мишель в сторис.

Звезда для похода в салон выбрала необычную кофточку с вырезом и открытым животиком, а образ дополнила черными штанами.

"Телепортация уровень Бога. Готовлюсь к интервью и конечно хочу выглядеть красиво", - отметила в сторис знаменитость.

"Уже и забыла, как выгляжу после укладки и мейка...", - сообщила Мишель на следующем сторис.

После этого Андраде показала, как эффектно выглядит после соответствующих процедур. Звезда предложила украинцам оценить образ по шкале с огоньком.

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