Лата Мангешкар-знаменита актриса, продюсер і автор пісень, померла в лікарні Breach Candy в Мумбаї в неділю. Їй було 92 роки, пише NDTV.

8 січня Лата Мангешкар Мангешкар була доставлена до відділення інтенсивної терапії після позитивного результату тесту на COVID-19. Протягом наступних кількох тижнів були помітні ознаки поліпшення, але в суботу в лікарні повідомили, що Лату Мангешкар знову підключили до апарату штучної вентиляції легенів після того, як стан її здоров'я погіршився.

Deeply saddened to hear that India’s legend Lata Mangeshkar ji passed away this morning. RIP… Om Shanti ! pic.twitter.com/VPdF8Iskv8 — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) February 6, 2022

Лата Мангешкар була іконою індійського кіно, виконавши пісні для великого списку фільмів на хінді; вона також співала на декількох регіональних мовах, включаючи маратхі і Бенгалі. Мангешкар, яка належала до відомої музичної сім'ї, також складала музику, а також зняла кілька фільмів. Вона була широко відома як "Соловей Індії".

Лата Мангешкар була володаркою численних премій і нагород.

Похорон співачки пройдуть сьогодні, 6 лютого, після чого піде дводенний національний траур.

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