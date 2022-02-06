Лата Мангешкар – знаменитая актриса, продюсер и автор песен, скончалась в больнице Breach Candy в Мумбаи в воскресенье. Ей было 92 года, пишет NDTV.
8 января Лата Мангешкар Мангешкар была доставлена в отделение интенсивной терапии после положительного результата теста на COVID-19. В течение следующих нескольких недель были заметны признаки улучшения, но в субботу в больнице сообщили, что Лату Мангешкар снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как состояние ее здоровья ухудшилось.
Лата Мангешкар была иконой индийского кино, исполнив песни для обширного списка фильмов на хинди; она также пела на нескольких региональных языках, включая маратхи и бенгали. Мангешкар, которая принадлежала к известной музыкальной семье, также сочиняла музыку, а также сняла несколько фильмов. Она была широко известна как «Соловей Индии».
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Лата Мангешкар была обладательницей многочисленных премий и наград.
Похороны певицы пройдут сегодня, 6 февраля, после чего последует двухдневный национальный траур.
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