Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець хореограф і хітмейкер Дмитро Монатік, який зараз з сім'єю на відпочинку, поділився у своєму Instagram коротким відео з дайвінгу. Судячи з кадрів, артист в справжньому дитячому захваті від того, що побачив під час занурення у воду.

Так, У ролику Дмитро показав своє занурення і підводний світ, який побачив. Найбільше його вразила черепаха, яка плавала в прозорій воді, не звертаючи уваги на співака, який її знімав. На кілька секунд Монатік виринав з води і розповідав про своє захоплення, виглядає це дуже забавно.

У підписі до публікації Діма ще раз описав свої враження: "Ребятааааа! Я вам так від душі бажаю відчути такі емоції! Ніколи не думав, що мене приведе в такий захват ... черепаха!!! Черепаха!!! Черепаха!!!😂 😂 😂 Я дуже хотів побачити черепаху у відкритому океані і навіть ніколи подумати не міг яке це здивування!!!! Так що не звертайте уваги на те, що я кричу як типовий мем😂. Це я ще стримувався😂 😂 😂. Ось таке щастя відчув!!! Чого і Вам щиро бажаю! Загалом ... черепаха!!! 🐢🐢🐢".

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