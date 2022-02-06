Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель хореограф и хитмейкер Дмитрий Монатик, который сейчас с семьей на отдыхе, поделился в своем Instagram коротким видео с дайвинга. Судя по кадрам, артист в настоящем детском восторге от того, что увидел во время погружения в воду.

Так, в ролике Дмитрий показал свое погружение и подводный мир, который увидел. Больше всего его поразила черепаха, которая плавала в прозрачной воде, не обращая внимания на певца, который ее снимал. На несколько секунд Монатик выныривал из воды и рассказывал о своем восторге, выглядит это очень забавно.

В подписи к публикации Дима еще раз описал свои впечатления: "Ребятааааа! Я вам так от души желаю ощутить такие эмоции! Никогда не думал ,что меня приведёт в такой восторг… черепаха!!! Черепахааа!!! Черепаха!!!😂😂😂 Я очень хотел увидеть черепаху в открытом океане и даже никогда подумать не мог какое это изумление!!!! Так что не обращайте внимания на то, что я кричу как типичный мэм😂. Это я ещё сдерживался😂😂😂. Вот такое счастье ощутил!!! Чего и Вам искренне Желаю! В общем… черепахааа!!! 🐢🐢🐢".

Напомним, Монатик удивил новой прической на отдыхе с семьей: "Без шапки?".

Как сообщала Politeka, Жена Монатика покорила видом на пляже и грандиозными планами с мужем: "Вселенная вся твоя".

Также Politeka писала, что Жена Монатика под струями воды показала настоящую себя: "Прекрасно все".