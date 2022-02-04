Жена известного музыканта и хореографа Монатика Ирина поделилась показала кадр отдыха на тропическом курорте.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина, которая является его менеджером, поделилась снимком, который очаровал публику.

Как известно, Дмитрий Монатик с женой воспитывают двух сыновей - Платона и Даниила, вместе с которыми сейчас отдыхают на Мальдивских островах.

Звездные супруги не редко радуют фолловеров семейными снимками, но в этот раз Ирина Монатик решила показать себя.

В новом посте жена Димы Монатика показала, как принимает душ на фоне буйной тропической зелени. Она позировала под струями возы в черному купальнике, позвояляя рассмотреть ровный загар.

Ирину Монатик щедро осыпали комплиментами.

«Красивая и настоящаяя», «Живая», «Красивая ❤настоящая», «Какое фото😍», «Прекрасно все🔥», «Ирочка, вы шикарная девушка», «Ирин, как вы прекрасны», - восхитились пользователи Сети.

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