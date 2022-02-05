Украинский певец, экс-судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, во время отдыха с семьей показал, как можно стильно выглядеть и получил массу комплиментов.

Дима Монатик - один самых талантливых и стильных звезд украинского шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. Даже на отдыхе певец не изменяет своему выбранному имиджу, и доказал это на фото в Инстаграм.

В кадре певец позировал в футболке дорогого бренда "Prada", необычных очках с полосатой оправой, и с волосами, зачесанными назад. Снимок был сделан на природе.

"Я и остров 🏝", - написал Дима Монатик.

За два часа публикация собрала более 9000 лайков и много комментариев.

"Невероятный ! 😍😍😍", "Прикольные 👓 😍😂🔥", "Обожаю ваш стиль!😍〽️〽️〽️", "Зачетные очки👍", "Монатик без шапки?😮", "Дмитрий великий Человек! БРАВО 🙏🌹🍀❤️", "Н😘😘😘i", "Дима, пора собственные солнцезащитные очки выпускать. Крутой дизайн, логотип Монатик Корпорейшн, мне кажется, это будет креативно и круто!", - написали пользователи Сети.

Отметим, Дима Монатик в одном из интервью признался, что с выбором одежды для повседневной жизни он справляется самостоятельно, а вот для создания концертных костюмов артист сотрудничает с дизайнерами.

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