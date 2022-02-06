Мама співака Дана Балана Людмила виступила на шоу «Голос країни», тим самим привітавши сина з днем народження.

Як передає Politeka.net, 6 лютого Молдавський співак і екс-суддя шоу "Голосу країни" Дан Балан відзначає день народження. Йому виповнилося 43 роки.

Мама співака, відома в Молдові телеведуча і виконавиця Людмила Балан вирішила оригінально привітати іменинника.

У себе в Instagram вона розмістила відео, зроблене під час шоу "Голос країни" торік.

Тоді ефектна блондинка несподівано з'явилася на сцені проекту і заспівала пісню молдавською мовою.

"Я думаю, що кожен з нас, Якщо хоче бути щасливим, повинен обніматися мінімум 20 разів на день по 20 секунд", – сказала Людмила і обійняла сина, а також інших тренерів, в тому числі і Тіну Кароль.

Шанувальник Людмили почали вітати її з важливою подією і дякувати, що виховала такого сина.

"Спасибі неймовірна, прекрасна Людмила за талановитого сина. Низький уклін Вам!!!❤️",

"Вітаю Вас з днем народження сина!",

"Спасибі вам за Дана", - пишуть в мережі.

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