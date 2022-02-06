Як передає Politeka.net, 6 лютого Молдавський співак і екс-суддя шоу "Голосу країни" Дан Балан відзначає день народження. Йому виповнилося 43 роки.
Мама співака, відома в Молдові телеведуча і виконавиця Людмила Балан вирішила оригінально привітати іменинника.
У себе в Instagram вона розмістила відео, зроблене під час шоу "Голос країни" торік.
Тоді ефектна блондинка несподівано з'явилася на сцені проекту і заспівала пісню молдавською мовою.
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"Я думаю, що кожен з нас, Якщо хоче бути щасливим, повинен обніматися мінімум 20 разів на день по 20 секунд", – сказала Людмила і обійняла сина, а також інших тренерів, в тому числі і Тіну Кароль.
Шанувальник Людмили почали вітати її з важливою подією і дякувати, що виховала такого сина.
"Спасибі неймовірна, прекрасна Людмила за талановитого сина. Низький уклін Вам!!!❤️",
"Вітаю Вас з днем народження сина!",
"Спасибі вам за Дана", - пишуть в мережі.
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