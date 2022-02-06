Мама певца Дана Балана Людмила выступила на шоу «Голос країни», тем самым поздравив сына с днем рождения.

Как передает Politeka.net, 6 февраля молдавский певец и экс-судья шоу "Голосу країни" Дан Балан отмечает день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Мама певца, известная в Молдове телеведущая и исполнительница Людмила Балан решила оригинально поздравить именинника.

У себя в Instagram она разместила видео, сделанное во время шоу "Голос країни" в прошлом году.

Тогда эффектная блондинка неожиданно появилась на сцене проекта и спела песню на молдавском языке.

"Я думаю, что каждый из нас, если хочет быть счастливым, должен обниматься минимум 20 раз в день по 20 секунд", – сказала Людмила и обняла сына, а также других тренеров, в том числе и Тину Кароль.

Поклонники Людмилы принялись поздравлять ее с важным событием и благодарить, что воспитала такого сына.

"Спасибо невероятная, прекрасная Людмила за талантливого сына. Низкий поклон Вам!!!❤️",

"Поздравляю Вас с днём рождения сына!",

"Спасибо вам за Дана", - пишут в сети.

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