Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка, автор і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром в стильному цибулі і розповіла про новий сезон своєї програми.

На фотографії Катя відображена на прогулянці містом, яке своє архітектурою нагадує Львів, однак, геолокацію вона не вказала. Перед камерою красуня з'явилася в стильному вбранні-яскравому насичено-синьому пальто, білих брюках з такими ж білосніжними черевиками і кепкою в тон на голові. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до фотографії Осадча написала: "Сьогодні стартує новий сезон Світського життя. Ми зібрали все найцікавіше за останній місяць. Вмикайте 1+1 о 18:30! Наш серіал довжиною в 17 років триває, чекаємо ваших коментарів". Користувачі тут же почали коментувати нове фото телеведучий, засинаючи її компліментами: "Обожнюю тебе", "Я вас дуже люблю, ви найкраща. Не пропускаю жодного випуску Світського життя", "З нетерпінням чекаю!", "Катерина, підкажіть, що це за місто, будь ласка? Дуже красиве!", "Яка класна кепка! Прям моя любов з першого погляду".

Нагадаємо, Осадча після річниці з Горбуновим раптово покинула будинок: кадр з літака.

Як повідомляла Politeka, Осадча на" Світському житті "влаштувала" допит "Могилевської, яка вирядилася в кімоно: "Нарешті...".

Також Politeka писала, що Осадча засвітила Горбунова в плавках на пляжі і не тільки: "Я люблю за...".