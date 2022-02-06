Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телезвезда, автор и ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным кадром в стильном луке и рассказала о новом сезоне своей программы.

На фотографии Катя запечатлена на прогулке по городу, который свое архитектурой напоминает Львов, однако, геолокацию она не указала. Перед камерой красотка появилась в стильном наряде – ярком насыщенно-синем пальто, белых брюках с такими же белоснежными ботинками и кепкой в тон на голове. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к фотографии Осадчая написала: "Сегодня стартует новый сезон Світського життя. Мы собрали все самое интересное за последний месяц. Включайте 1+1 в 18:30! Наш сериал длиной в 17 лет продолжается, ждем ваших комментариев". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото телеведущий, засыпая ее комплиментами: "Обожаю тебя", "Я вас очень люблю, вы самая лучшая. Не пропускаю ни одного выпуска Светской жизни", "С нетерпением жду!", "Екатерина, подскажите, что это за город, пожалуйста? Очень красивый!", "Какая классная кепка! Прям моя любовь с первого взгляда".

Напомним, Осадчая после годовщины с Горбуновым внезапно покинула дом: кадр из самолета.

Как сообщала Politeka, Осадчая на "Світському житті" устроила "допрос" Могилевской, которая вырядилась в кимоно: "Наконец-то...".

Также Politeka писала, что Осадчая засветила Горбунова в плавках на пляже и не только: "Я люблю за...".