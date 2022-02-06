Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет шоу "Світське життя" засветилась с Натальей Могилевской, которая нарядилась в кимоно.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является популярной ведущей авторского шоу "Світське життя", где обозревает события и рассказывает украинцам факты о звездах шоу-бизнеса. На странице шоу опубликовали новые фото с "Ukranian Fashion Week". Там она встретилась с ведущей Нелей Шовкопляс, Алексеем Сухановым, Натальей Могилевской, певицей Роксоланой Сиротой и ведущей Юлией Зорий (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Новый сезон "Світського життя" стартует уже завтра в 18.30 До встречи", — заявила Катя Осадчая.

Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией: "Хороший костюмчик", "Наконец-то поменяли время", "Справа та, что просила сброситься украинцам, чтобы купить понравившиеся серьги с бриллиантами?"

Напомним, что Наталья Могилевская появилась на показ известного украинского дизайнера в старом кимоно, которому уже 20 лет.

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