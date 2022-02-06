38-летняя Осадчая опубликовала свежее фото в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала на борту самолета, передает Politeka.net.

Куда именно летит, звезда не уточнила, зато заинтриговала вопросом:

"Что меня заставит встать в воскресенье утром и сесть в самолет? 😅".

Осадчая с хвостиком позировала на фото в белой вязаной кофте, с минимумом косметики на лице. Она одарила поклонников легкой улыбкой. Ее мужа, шоумена Юрия Горубнова, при этом, на фото не видно.

Несколько дней назада пара отметил пятую годовщину своей свадьбы. Осадчая показала в соцсети романтическое фото с 51-летним мужем, который склонился к ней, чтобы поцеловать в плечо.

"Сегодня наш общий маленький юбилей – пять лет нашему браку. Юрий Горбунов, спасибо, что ты у меня есть, за пять лет мы многое успели :). Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не грустно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше! А все остальное скажу лично ❤️", - говорится в подписи.

Добавим, Осадчая с мужем и детьми (младшему из которых всего пять месяцев), провели свой новогодний отпуск на острове Пхукет в Таиланде.

Остается интригой, куда ведущая собралась на этот раз.

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