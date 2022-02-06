38-летняя Осадчая опубликовала свежее фото в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала на борту самолета, передает Politeka.net.
Куда именно летит, звезда не уточнила, зато заинтриговала вопросом:
"Что меня заставит встать в воскресенье утром и сесть в самолет? 😅".
Осадчая с хвостиком позировала на фото в белой вязаной кофте, с минимумом косметики на лице. Она одарила поклонников легкой улыбкой. Ее мужа, шоумена Юрия Горубнова, при этом, на фото не видно.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
"Фотограф аж офигел": Анна Тринчер после тяжелой операции удивила новыми кадрами
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
15-летняя дочь Анджелины Джоли, которая хотела быть мальчиком, поражает сходством с мамой: "Красивые губы"
50-летний Эктор Хименес-Браво наконец показал свою тайную возлюбленную: "Доброй ночи"
Несколько дней назада пара отметил пятую годовщину своей свадьбы. Осадчая показала в соцсети романтическое фото с 51-летним мужем, который склонился к ней, чтобы поцеловать в плечо.
"Сегодня наш общий маленький юбилей – пять лет нашему браку. Юрий Горбунов, спасибо, что ты у меня есть, за пять лет мы многое успели :). Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не грустно вместе и за все наши приключения, дальше еще больше! А все остальное скажу лично ❤️", - говорится в подписи.
Добавим, Осадчая с мужем и детьми (младшему из которых всего пять месяцев), провели свой новогодний отпуск на острове Пхукет в Таиланде.
Остается интригой, куда ведущая собралась на этот раз.
Напомним, Катя Осадчая в платье с эффектным разрезом заблистала у зеркала в гримерке
Также Politeka сообщала, Юрий Горбунов публично обратился к своей жене Осадчей: "За наши будни..."
А еще Politeka писала, что Осадчая рванула в Карпаты с Огневич, появились кадры откровенного разговора