Як повідомляє Politeka.net, популярна молода співачка Еліна Іващенко, яка брала участь у вокальних шоу і в одному з торішніх Нацвідборів на Євробачення, і прославилася після запису дуету з Олегом Винником, поділилася у своїх Instagram-сторіс несподіваним відео.

У ролику Еліна буквально закотила істерику і викликала через те, що у неї вдома відключили світло на весь день і погано працював мобільний інтернет.

"Коротше, коротко про наболіле. Я не знаю, мені здається, що я далеко не одна така. У мене не було світла в квартирі день, і мобільний інтернет чомусь довго не працював. Я постійно заходжу в Instagram, щоб його оновити і зрозуміти, чи є у мене Інтернет. І ось ця мить, коли ти заходиш в Instagram, оновлюєш стрічку, а через те, що немає довго інтернету, у тебе постійно висить один і теж же пост. Постійно! І ця картинка, вона просто дратує, вона настільки дратує, що ти просто хочеш викинути телефон з вікна", - експресивно поділилася своїми нервами Іващенко.

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