Как сообщает Politeka.net, популярная молодая певица Элина Иващенко, которая принимала участие в вокальных шоу и в одном из прошлогодних Нацотборов на Евровидение, и прославилась после записи дуэта с Олегом Винником, поделилась в своих Instagram-сторис неожиданным видео.

В ролике Элина буквально закатила истерику и вызверилась из-за того, что у нее дома отключили свет на весь день и плохо работал мобильный интернет.

"Короче, коротко о наболевшем. Я не знаю, мне кажется, что я далеко не одна такая. У меня не было света в квартире день, и мобильный интернет почему-то долго не работал. Я постоянно захожу в Инстаграм, чтобы его обновить и понять, есть ли у меня интернет. И вот этот миг, когда ты заходишь в Инстаграм, обновляешь ленту, а из-за того, что нет долго интернета, у тебя постоянно висит один и тоже же пост. Постоянно! И эта картинка, она просто раздражает, она настолько раздражает, что ты просто хочешь выбросить телефон из окна", - экспрессивно поделилась своими нервами Иващенко.

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