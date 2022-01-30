Молодая украинская певица и победительница шоу «Х-Фактор» Элина Иващенко рассказала о том, что пропала из соцсетей из-за болезни.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя исполнительница поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. До этого Элина на какое-то время «пропала» из соцсети, перестав радовать поклонников новым контентом. В сториз исполнительница пояснила, что это произошло из-за болезни.

«Всем привет! Я дико прошу прощения, что все это время не выходила на связь. Суть в том, что я заболела. Я всю неделю пролежала практически дома. Поэтому я вообще не выходила на связь. Не было никакого желания снимать Сториз, потому что я просто лежала. Все. Я уже вернулась», - обратилась к своим поклонникам Иващенко.

Она также напомнила, что перед свой «пропажей» перешла на здоровое питание, чтобы похудеть. Певица подчеркнула, что продолжает придерживаться диеты, и показала свой ужин.

Стоит отметить, что Элина Иващенко участвовала в проекте «Голос. Діти» в команде Тины Кароль. В прошлом году девушка ярко напомнила о себе, спев дуэтом с Олегом Винником.

Напомним, юная фаворитка Олега Винника показала, на что приходится идти ради эффектных кадров.

Как сообщала Politeka, худеющая фаворитка Винника показала, чем ее мучает возлюбленный.

Также Politeka писала, что фаворитка Олега Винника показала располневшую фигуру в красном купальнике.