Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець Сергій Бабкін поділився в Instagram незвичайний фото з ванної кімнати, а в підписі до нього здивував зізнанням про свою першу написану колискову.

На фотографії видно, що Сергій заліз в порожню ванну і вмостився там прямо в одязі і взутті. На ньому стильний чорний костюм, черевики і стильний капелюх. Він підпер голову однією рукою і серйозно дивиться в об'єктив, виглядає при цьому дуже навіть мило і загадково.

У підписі до публікації Бабкін поділився одкровенням, як написав свою першу колискову: "Думка про те, щоб одного разу написати колискову, у мене зародилася ще років сім тому. Але вона не була нав'язливою, і вже тим більше, не надзавданням і не самоціллю. По всій видимості, саме в той момент дія знайшла силу і процес пішов - сам по собі, без контролю і усвідомленості. "Найбільш значущі події відбуваються без нашої участі...". Колискова - це особливий, ні на що не схожий жанр, стиль виконання у форматі "пісня". Так вже вийшло, що в альбомі "КОСМОТАТО" у мене таких пісні дві".

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