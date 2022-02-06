Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился в Instagram необычный фото из ванной комнаты, а в подписи к нему удивил признанием о своей первой написанной колыбельной.

На фотографии видно, что Сергей залез в пустую ванну и умостился там прямо в одежде и обуви. На нем стильный черный костюм, ботинки и стильная шляпа. Он подпер голову одной рукой и серьезно смотрит в объектив, выглядит при этом очень даже мило и загадочно.

В подписи к публикации Бабкин поделился откровением, как написал свою первую колыбельную: "Мысль о том, чтобы однажды написать колыбельную, у меня зародилась еще лет семь назад. Но она не была навязчивой, и уж тем более, не сверхзадачей и не самоцелью. По всей видимости, именно в тот момент действие обрело силу и процесс пошёл – сам по себе, без контроля и осознанности. "Самые значимые события происходят без нашего участия…". Колыбельная – это особый, ни на что не похожий жанр, стиль исполнения в формате "песня". Так уж получилось, что в альбоме "КОСМОТАТО" у меня таких песни две".

Напомним, Жена Сергея Бабкина рассказала, чем занимается со звездным мужем вечером: "Просто вау...".

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин заинтриговал необычным альбомом, разлетевшимся по миру: "Впервые почти за 20 лет...".

Также Politeka писала, что Сергей Бабкин удивил оригинальным талантом с маленьким ребенком: "Слезы умиления".