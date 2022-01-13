Украинский музыкант и певец Сергей Бабкин, участник группы «5’nizza», показал ранним утром, как обычно проводит время с ребенком.

43-летний Бабкин привык активно вести социальные сети, показывать семейные будни и рассказывать о своих успехах и талантах жены, передает Politeka.net. Любит также артист демонстрировать домашние кадры, рассказывая о том, как он проводит время с детьми или Снежаной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

В этот раз с ребенком мужчина решил устроить время песен и исполнил одну из шуточных песен, причем подыграл себе на гитаре. Судя по реакции, ребенок тоже оценил и даже попытался подпевать, чем расстрогал сети.

«5NIZZу в ДНК😉 Доброе утро!🌤 p.s. Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки🚘 #сергейбабкин #елисейбабкин #доброеутро» - пишет Бабкин под кадрами.

В сети отреагировали по-своему:

«Во профессионально! Из любого слова- музыкальное предложение :))); 🔥малыш супер 😍; Класс. Елисей такой милашный; Вместе весело; 😍Ай,здорово!; Настроение 🔥❤️; Слёзы умиления 🙌; Когда папа волшебник ✨; Кайфует; вот это ребенку повезло, какой забавный отец».

Также Бабкин публиковал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись семейными обнимашками.

Музыкант, который недавно признался в многочисленных изменах жене и получивший затем прощение, широко улыбался. Снежана стояла позади него и нежно обнимала за плечи. Также в нежностях участвовал питомец семьи - серый кот породы "сфинкс".

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