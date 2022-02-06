Як повідомляє Politeka.net, 36-річний артист в сторіс свого Instagram показав, як змінився заради нового кліпу.
Віталій Козловський розповів, що підготовку до зйомки кліпу почав завчасно. Зокрема роботі в кадрі передував місяць еже денних тренувань. Також артист два тижні сидів на білковій дієті.
А ось вже безпосередньо підготовка образу, за словами Віталія Козловського, почалася з того, що довелося попрощатися з бородою.
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"І ще пару тижнів після зйомок, поки я голився, люди мене не впізнавали», - зазначив артист.
«А ще повинні були бути у мене довгі палти, але ми від них відмовилися", - розповів співак.
Віталій Козловський показав, як стиліст працювала над його зачіскою.
Також Віталій Козловський показав кілька кадрів нового кліпу.
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