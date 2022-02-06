Как сообщает Politeka.net, 36-летний артист в сторис своего Инстаграм показал, как преобразился ради нового клипа.
Виталий Козловский рассказал, что подготовку к съемке клипа начал заблаговременно. В частности работе в кадре предшествовал месяц еже дневных тренировок. Также артист две недели сидел на белковой диете.
А вот уже непосредственно подготовка образа, по словам Виталия Козловского, началась с того, что пришлось попрощаться с бородой.
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«И еще пару недель после съемок, пока я брился, люди меня не узнавали», - отметил артист.
«А ще должны были быть у меня длинные палты, но мы от них отказались», - рассказал певец.
Виталий Козловский показал, как стилист работала над его прической.
Также Виталий Козловский показал несколько кадров нового клипа.
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