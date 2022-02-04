Украинский исполнитель Виталий Козловский признался, что нашел творческих людей, которые не равнодушны к его словам - фото с ними он разместил в своем Инстаграм.

Виталий Козловский - певец, которые известен зрителям уже много лет, передает Politeka.net. Артисту важно найти единомышленников, которые помогут в развитии карьеры и не только.

В новом посте певец показал, что ему повезло, ведь он работает с музыкальным продюсером Андреем Игнатченко и автором песен Ольгой Светличной.

"В моей жизни появляются люди, не просто слушающие, они меня слышат. А это очень для меня сегодня важно… 🗣❤️

P.S. И этих людей немного больше, чем на этом фото✊🏼🤞🏼🥰

#Спасибо", - написал Виталий Козловский.

Публикация быстро собрала более 500 лайков и немного комментариев.

"🔥🔥🔥", "Создаем #ЯЗЫКОМ СЕРДЦА 🗣❤️ Спасибо ТЕБЕ огромное за доверие!!! Очень взаимно!", "Супер! Это очень важно!!! 🧡", "🔥🔥🔥Красавцы👏👏👏", "Супер таланты 🔥", "Слышать тебя это настоящее счастье! Слышать... именно СЛЫШАТЬ - сверхважно! Каждый раз слышу и благодарю Бога за эту возможность! Спасибо Тебе за то, что каждое слово – языком сердца!❤", - написали пользователи Сети.

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