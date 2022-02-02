Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 36-летний украинский певец Виталий Козловский часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о важных событиях в жизни.
На этот раз певец поделился фотографией с загадочной блондинкой. Самого Козловского на фото также не узнать, он появился перед камерами без привычной ему густой черной бороды.
Предполагаем, что это кадры из клипа к новой песне Виталия "Мовою серця", ведь он оставил хэштеги под фото #скоро#премьера и дату 4 февраля 2022 год.
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Поклонники, которых всегда интересовала личная жизнь певца, которую он тщательно скрывает, активно прокомментировали фотографию с загадочной красавицей.
"Барби и Кен?) ", "Ждем пятницу, чтобы в Министерстве премьер увидеть ваш клип Виталий 🔥😍 ", "Класс 🔥🔥🔥 ", "Красивые 😍😍 ", "Круто, очень жду 🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Очень хорошее фото 🔥 ", "На Фредди Меркьюри здесь похож", - написали в сети.
Заметим, что Виталий Козловский до сих пор не женат, однако в одном из интервью Кате Осадчей певец заметил, что мечтает о семье и двух детях.
Ранее Politeka сообщала, что Козловский из-за смелых фото с девушками нарвался на шутку от кумы Дзидзьо Цыбульской: "Руки попшикали?".
Напомним, что Могилевская в одном полотенце зацепила Козловского, экс-возлюбленного Ирины Билык и других: "В 100 раз круче, чем...".
Также Politeka писала, что Виталий Козловский очаровал украинок новым образом без густой бороды: "Слишком идеален".