Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - известный певец из Украины, который ведет одну из программ на музыкальном канале вместе с Ольгой Цибульской. Не забывает артист и о творчестве, радуя украинцев новыми песнями. В этот раз Виталий опубликовав клип на песню "Языком сердца", поделившись фрагментом клипа в Инстаграм.
На кадрах Виталий был вместе с загадочной блондинкой. Пара впечатляла страстными движениями и показывала свою любовь.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз в Инстаграм и сотни тысяч раз на Ютуб и написали комментарии:
"Очень приятная песня .Голос очень красивый", "Виталик, песня ты поешь "Мовою серця" и души. В твоих объятиях можно расстаить", "Понравилось", "Барби и Кен. Браво, Виталий, вы шиканый", "Выходи в эфир", "То Глюкоза или кто?".
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