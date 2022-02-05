Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский - известный певец из Украины, который ведет одну из программ на музыкальном канале вместе с Ольгой Цибульской. Не забывает артист и о творчестве, радуя украинцев новыми песнями. В этот раз Виталий опубликовав клип на песню "Языком сердца", поделившись фрагментом клипа в Инстаграм.

На кадрах Виталий был вместе с загадочной блондинкой. Пара впечатляла страстными движениями и показывала свою любовь.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз в Инстаграм и сотни тысяч раз на Ютуб и написали комментарии:

"Очень приятная песня .Голос очень красивый", "Виталик, песня ты поешь "Мовою серця" и души. В твоих объятиях можно расстаить", "Понравилось", "Барби и Кен. Браво, Виталий, вы шиканый", "Выходи в эфир", "То Глюкоза или кто?".

Напомним, кума DZIDZIO Цибульская похвасталась фото с молодым и еще не известным Козловским

А еще Politeka сообщала, что беда случилась с Козловским накануне концерта, певец не сдержал разочарования

Также Politeka писала, что Виталий Козловский очаровал украинок новым образом без густой бороды



