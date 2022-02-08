Відома співачка і колишня дружина шоумена DZIDZIO Slavia здивувала незвичайним чином і заговорила про любов до себе.

Як повідомляє Politeka.net, починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), яка нещодавно розлучилася із зірковим чоловіком DZIDZIO (Михайло Хома), часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс незвичайне відео на якому показала оригінальний образ.

Як видно, Slavia знімає себе сама, вона показала свій наряд з голови до ніг. Перед камерою красуня з'явилася в короткій джинсовій спідниці, а зверху накинула красивий квітчастий хустку в народному стилі. Цей наряд підкреслив стрункі ніжки співачки і витончену фігуру. Волосся дівчини заплетене в довгу косу і прикрашене об'ємним вінком, а на її обличчі яскравий макіяж.

"Любити себе це нормально? Чи ні?",- підписала сторіс Slavia.

Зазначимо, що нещодавно Ярослава повернулася в Україну з відпочинку на Кубі, звідки раз у раз викладала фото і відео у своєму профілі в соцмережі. Судячи з тих кадрів, співачка здорово відпочила, і тепер з новою силою повертається до роботи.

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