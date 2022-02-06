Как пишет Politeka.net, публикацией Ярослава Притула поделилась у себя в Instagram.
«Если в отношениях все нормально, все стабильно, но нет СЧАСТЬЯ, это болото. Из этой зоны комфорта трудно выйти, потому что нам сложно от чего-то отказаться. В отношениях есть циклы: 9 лет, затем кризис в 18,6. В это время разводятся многие пары. Если вселенная видит в вас потенциал, у вас могут просто из-под ног забрать маленький мир, который вы насидели, и сказать: «Давай, начинай заново!». Конечно, сначала человек находится в шоке, но затем уходит в сильное развитие», - написала Slaviа.
Певица убеждена, что находится в несчастливых отношениях нехорошо для кармы, нужны как можно быстрее выходить из них и тогда вселенная тебя вознаградит.
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На фото Ярослава Притула попозировала в студии перед камерами в джинсовой юбке длины мини и платке с украинскими мотивами, которое накинула на голое тело. Также она надела на голову венок и дополнила образ серебристыми босоножками на высоком каблуке.
Напомним, что Slavia показала, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".
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