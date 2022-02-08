Как сообщает Politeka.net, начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), которая недавно развелась со звездным мужем DZIDZIO (Михаил Хома), часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис необычное видео на котором показала оригинальный образ.
Как видно, Slavia снимает себя сама, она показала свой наряд с головы до ног. Перед камерой красотка появилась в короткой джинсовой юбке, а сверху накинула красивый цветастый платок в народном стиле. Этот наряд подчеркнул стройные ножки певицы и изящную фигуру. Волосы девушки заплетены в длинную косу и украшены объемным венком, а на ее лице яркий макияж.
"Любить себя это нормально? Или нет?", - подписала сторис Slavia.
Отметим, что недавно Ярослава вернулась в Украину с отдыха на Кубе, откуда то и дело выкладывала фото и видео в своем профиле в соцсети. Судя по тем кадрам, певица здорово отдохнула, и теперь с новой силой возвращается к работе.
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