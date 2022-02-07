Как пишет Politeka.net, совсем недавно Ярослава Притула ярко путешествовала по Кубе.
Певица активно делилась с поклонницами своим отдыхом даже после того, как вернулась в родную Украину.
Теперь же Slavia приступила к работе и решила поделится в своих сториз Инстаграм очередными снимками.
На первой фотографии экс-супруга DZIDZIO показала себя крупным планом с ярко-красной помадой на губах и выразительным макияжем.
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На второй фотографии она попозировала в джинсовой юбке длины мини и платке с украинскими мотивами, которое накинула на обнаженное тело. Также она надела на голову венок с очень крупными цветами.
"Любите себя", - призвала своих поклонниц Ярослава.
Напомним, что Slavia показала, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".
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