Slavia неоднократно рассказывала, что чувствовала себя в тени карьеры известного мужа Dzidzio, пишет Politeka.net. После развода, произошедшем в прошлом году, певица решила активнее заняться своим продвижением.

Артистка стала выпускать песни и встречаться с известными продюсерами.

В новом посте Ярослава показал, что встретилась с продюсером Сергеем Грачевым, который, к слову, работает с такими звездами как: Андреем Данилко, Миша Романова, Сергей Бабкин, Оля Цибульская, Павел Зибров, Анастасия Приходько и многими другими.

Бывшая жена Дзидзьо сообщила долгожданную новость для своих поклонников:

"Мы с саунд–продюсером, музыкальным продюсером шоу «МАСКА» @sgrachov сделали хит. Передаем вам привет!

Премьера 🔥11 февраля 🔥

Ждете?", - написала она.

Публикация быстро собрала десятки лайков и немного комментариев.

Отметим, Slavia и Дзидзьо расстались почти после 20-летних отношений. Артистка рассказала, что бывший муж не хотел помогать ей с развитием в творчестве.

Напомним, экс-жена DZIDZIO Slavia рассказала о болезни, которую скрывала

Также Politeka сообщала, что экс-жена Дзидзьо Slavia пофасонила в купальниках на роскошных пляжах Кубы

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