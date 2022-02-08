Український шоумен і ресторатор Даніель Салем мав необережність заснути під час роботи, облаштувавшись прямо на підлозі - з'явилися кумедні кадри.

38-річний Салем показав, як над ним пожартували колеги на знімальному майданчику в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Моя перша зустріч", - говорить на кадрах рудоволоса дівчина, яка зняла на телефон сплячого Даніеля.

Вона повільно підійшла до нього й опустилася на підлогу, примостившись поруч з шоуменом. За кадром було чутно, як Салем хропе. Один необережний рух - і ведучий отямився.

"Розбудила і навіть кави не принесла!,- обурився жартома він. - Для тих, хто не знає, якщо є рівна поверхня, значить на ній можна спати!".

Раніше ми писали, в Мережі з'явилися кадри "бійки" Салема зі співачкою Тіною Кароль. Таким оригінальним способом фанати привітали своїх кумирів, які народилися в один день, 25 січня. Відео було знято кілька років тому і носило жартівливий характер. Кароль в ефірі шоу "Танці з зірками" "побила" лежачого Салема, штовхаючи його ногами в спину і даючи ляпаси. Тіна на деякий час йшла з кадру, але несподівано поверталася, щоб знову завдати удару. Публіка була в захваті від постановки.

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