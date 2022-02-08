38-летний Салем показал, как над ним подшутили коллеги на съемочной площадке в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Моя первая встреча", - говорит на кадрах рыжеволосая девушка, которая засняла на телефон спящего Даниэля.
Она медленно подошла к нему и опустилась на пол, примостившись рядом с шоуменом. За кадром было слышно, как Салем храпит. Одно неосторожное движение - и ведущий очнулся.
"Разбудила и даже кофе не принесла!, - возмутился в шутку он. - Для тех, кто не знает, если есть ровная поверхность, значит на ней можно спать!".
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Ранее мы писали, в Сети появились кадры "драки" Салема с певицей Тиной Кароль. Таким оригинальным способом фанаты поздравили своих кумиров, которые родились в один день, 25 января. Видео было снято несколько лет назад и носило шуточный характер. Кароль в эфире шоу "Танці з зірками" "избила" лежащего Салема, пиная его ногами в спину и давая пощечины. Тина на время скрывалась из кадра, но неожиданно возвращалась, чтобы снова нанести удар. Публика была в восторге от постановки.
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Также Politeka писала, что звезда «Голосу країни» Даниэль Салем проговорился об общих планах с Максом Чмерковским: «Это честь»