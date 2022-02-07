Відома українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею "Танців з зірками" показала своє обличчя з невеликою травмою і розповіла, що сталося.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, яка не так давно очолила Київський державний хореографічний коледж, продовжує виступати в театрі і часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями зі свого життя. Так, цього разу зірка записала відео, в якому показала травму на обличчі і розповіла, що з нею сталося.

"Справа була так: поки Машенька позавчора розминалася в шпагаті за лаштунками, їй в брову прилетів реквізит. Спасибі, що зараз немає прямих ефірів танців", - підписала сторіс Катя, на якій продемонструвала невелику ранку в області брови. Також балерина подякувала шанувальникам за підтримку, зазначивши, що вони "не пощадили її директ".

У ролику Кухар у своєму театральному образі повернулася до камери травмованою стороною обличчя, і заявила, що з нею все добре.

"Друзі, я сподіваюся, що гематома Машеньки не сильно помітна із залу для глядачів. Нічого, не хвилюйтеся, все в порядку. І не таке переживали!",- сказала Катерина в ролику.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" постраждала на виступі, фото: "З розбитою бровою...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" поскаржилася на зруйновані плани: "Найприкріше в тому...".

Також Politeka писала, що Чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар розповів про поповнення в родині: "Ніхто про це не знав".