Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, яка не так давно очолила Київський державний хореографічний коледж, продовжує виступати в театрі і часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями зі свого життя. Так, цього разу зірка записала відео, в якому показала травму на обличчі і розповіла, що з нею сталося.
"Справа була так: поки Машенька позавчора розминалася в шпагаті за лаштунками, їй в брову прилетів реквізит. Спасибі, що зараз немає прямих ефірів танців", - підписала сторіс Катя, на якій продемонструвала невелику ранку в області брови. Також балерина подякувала шанувальникам за підтримку, зазначивши, що вони "не пощадили її директ".
У ролику Кухар у своєму театральному образі повернулася до камери травмованою стороною обличчя, і заявила, що з нею все добре.
"Друзі, я сподіваюся, що гематома Машеньки не сильно помітна із залу для глядачів. Нічого, не хвилюйтеся, все в порядку. І не таке переживали!",- сказала Катерина в ролику.
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