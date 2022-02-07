Известная украинская балерина Екатерина Кухар, которая была судьей "Танців з зірками" показала свое лицо с небольшой травмой и рассказала, что случилось.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая не так давно возглавила Киевский государственный хореографический колледж, продолжает выступать в театре и часто делится с поклонниками в Instagram подробностями из своей жизни. Так, в этот раз звезда записала видео, в котором показала травму на лице и рассказала, что с ней случилось.

"Дело было так: пока Машенька позавчера разминалась в шпагате за кулисами, ей в бровь прилетел реквизит. Спасибо, что сейчас нет прямых эфиров танцев", - подписала сторис Катя, на которой продемонстрировала небольшую ранку в области брови. Также балерина поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что они "не пощадили ее директ".

В ролике Кухар в своем театральном образе повернулась к камере травмированной стороной лица, и заявила, что с ней все хорошо.

"Друзья, я надеюсь, что гематома Машеньки не сильно заметна из зрительного зала. Ничего, не волнуйтесь, все в порядке. И не такое переживали!", - сказала Екатерина в ролике.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" пострадала на выступлении, фото: "С разбитой бровью...".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" пожаловалась на разрушенные планы: "Самое досадное в том...".

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