Дочка Костянтина Меладзе 17-річна Лія розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, чому батько не прийшов її підтримати на "Голос країни".

Як пише Politeka.net, 17-річна Лія Меладзе вирішила спробувати свої сили на вокальному шоу"Голос країни". Співачка виступила з піснею Hallelujah, вразивши всіх суддів проекту, які розвернулися до молодого таланту. Лея дуже довго думала, кого вибрати своїм тренером і вирішила піти до екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої. А після виступу Лея розповівши Каті Осадчій, чому Костянтин Меладзе не прийшов її підтримати.

"Він хотів, але я не хотіла, тому що... Мій час сяяти. Я хотіла висловити цим виступом не свою сімейну династію, а себе, своїх друзів, своє життя. Його б викликали на сцену... І це було б ось це і я така.... Не", - зізналася Лея, натякаючи, що тоді б увага була все на батьку, а не на ній.

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