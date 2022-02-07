17-летняя Лия Меладзе привлекла к себе внимание еще на стадии слепых прослушиваний в 12-м сезоне «Голосу», пишет Politeka.net. Результаты ее прослушивая объявили на странице проекта в Инстаграм.

Лия рассказала, что всю жизнь мечтала выступать на сцене. Девушка не скрывает, что начала записывать каверы на известные песни, чтобы впечатлить своего звездного отца. В свою очередь, Меладзе отметил, что ей нужно заниматься вокалом.

«Иногда он говорил, что я пою лучше, чем оригинал, а иногда комментировал одним словом "красиво". Мне очень приятно, когда он мной гордится и это меня очень вдохновляет», - рассказала Лия.

Она пришла на прослушивания «Голосу» с песней Hallelujah. Выступление девушки произвело сильное впечатление на звездных тренеров проекта в лице Святослава Вакарчука, Нади Дорофеевой, Оли Поляковой и Потапа. При этом по правилам шоу тренеры до последнего не знали личность артистки.

В конце выступления девушка не смогла сдержать слез.

Узнав ее имя, Потап отметил, что участие на проекте может помочь Лие выйти из тени отца.

В результате девушка решила продолжать участие в шоу в команде Дорофеевой.

Стоит отметить, что украинцы в сети спорят, действительно ли тренеры не знали, кто выступает на сцене.

«Судьи знали, к кому оборачивались. Это очевидно», «Ничего судьи не знали! Не мелите бред», «Ну спела она не на 4 кресла. Ясно что сказали в ухо развернуться», «Славик был готов развернуться до начала выступления», «У них там списки лежат, кто когда должен разворачиваться, что бы не забыли», «Да все они знали кто поет.... Неужели музыканты не знают детей друг у друга? Постановка», «Все знали, конечно. Но тембр интересный», - пишут люди.

Напомним, мама Дана Балана неожиданно вышла на сцену "Голос країни".

Как сообщала Politeka, Вакарчук удивил обращением к украинцам, закинув на "Голосі країни" ноги на стол.

Также Politeka писала, что Потап на съемках впечатлил новым образом даже продюсера "Голос країни" Завадюка.