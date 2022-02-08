Как пишет Politeka.net, 17-летняя Лия Меладзе решила попробовать свои силы на вокальном шоу "Голос країни". Певица выступила с песней Hallelujah, впечатлив всех судей проекта, которые развернулись к молодому таланту. Лия очень долго думала, кого выбрать своим тренером и решила пойти к экс-солистке группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой. А после выступления Лия рассказала Кате Осадчей, почему Константин Меладзе не пришел ее поддержать.

"Он хотел, но я не хотела, потому что... Мое время сиять. Я хотела выразить этим выступлением не свою семейную династию, а себя, своих друзей, свою жизнь. Его бы вызвали на сцену... И это было бы вот это и я такая.... Не", - призналась Лия, намекая, что тогда бы внимание было все на отце, а не на ней.

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