Російська співачка Ірина Понаровська у своїх мемуарах вкрай невтішно висловилася про свою знамениту колезі Аллу Пугачову, викликавши бурхливу реакцію в соцмережах.

Як пише Politeka.net, на жорстке висловлювання Понаровської звернув увагу актор, блогер і журналіст Станіслав Садальський. Він процитував у своєму Instagram уривок з автобіографічних мемуарів співачки, що вийшли під назвою "Чесно кажучи".

У уривку Понаровська зізналася, що її думка про Пугачову завжди буде невтішною, адже, за словами співачки, Алла Борисівна так завжди і буде «селом».

"Як відомо, дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини не вивезеш... І не важливо, яка у людини прізвище — Пугачова це або Шерон Стоун... для мене вона село. І завжди залишиться селом, незважаючи на те, що живе в замку", - написала колишня колега Примадонни російської естради, яка часто перетиналася з нею на зорі кар'єри.

Раньше Понаровська вже зізнавалася, що у неї давно склалися напружені відносини з Пугачової. Співачка скаржилася, що колега постійно підколювала її на телеефірах. Одного разу під час зйомок новорічного шоу Пугачова прямо на камеру розпатлала зачіску Понаровської, що свого часу викликало обурення на адресу Примадонни.

У мережі бурхливо обговорюють слова Понаровської.

"а судді хто?", "Хто Пугачова і хто Понаровська, хоч і без села", "ревнощі на винос?!", "Прикро за село. А ось Пугачова не написала таку книгу, вона щаслива жінка і цим все сказано", " Бідненькій Понаровській залишилося тільки отрутою плюватися. Її ніхто не пам'ятає, а Алла Борисівна - це наша гордість і улюблениця поколінь. Понаровську давно забули всі, Алла Пугачова є і буде завжди!!!", "Ух ти ... тільки ображена жінка може таке написати, мабуть АБ десь насолила їй", "У кожного своя правда! Обидві зірки Ви знаєте, правда, у всіх своя...", "Пугачова наша народна, завжди близька до простих людей і пісні про житейське", - пишуть люди. - пишуть люди.

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