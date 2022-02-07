Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной семье Аллы Пугачевой, появилось видео, сделанное, в сутдии известного российского кутюрье Игоря Гуляева (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
На кадрах Примадонна похвасталась обновками. Она примерила меховую шубку зеленого цвета и огненно-рыжую шапку. Свой столь необычный образ Пугачева соединила с позолоченной цепью, маленькой сумочкой и солнцезащитными очками.
«Как вам предложенный образ?...Сейчас начнут говорить, что он с ней творит? А что он творит, по-моему, прелестно», - сказала Алла Борисовна.
«А мы хулиганим», - воскликнул дизайнер.
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" Не узнала нашу примадонннну",
"Ей такое всегда шло! Пугачева огонь",
"Даже с бантиком прикольно",
" Пугачиху обожаю, классная тетка",
"Алла Борисовна, рыжие кудри вам всегда к лицу! И шубка очень идёт такой красивой, стильной женщине",
" Очень классный стиль! Жизнеутверждающий ! ❤️ Гораздо печальнее смотрится , когда облачаются в серое и чёрное ,как минимум дети это считывают как: стресс, стресс, стресс", - пишут в сети.
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