Российская певица Ирина Понаровская в своих мемуарах крайне нелестно высказалась о своей знаменитой коллеге Алле Пугачовой, вызвав бурную реакцию в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, на жесткое высказывание Понаровской обратил внимание актер, блогер и журналист Станислав Садальский. Он процитировал в своем Инстаграм отрывок из автобиографических мемуаров певицы, вышедших под названием «Честно говоря».

В отрывке Понаровская призналась, что ее мнение о Пугачевой всегда будет нелестным, ведь, по словам певицы, Алла Борисовна так всегда и будет «деревней».

«Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», = написала бывшая коллега Примадонны российской эстрады, которая часто пересекалась с ней на заре карьеры.

Ранее Понаровская уже признавалась, что у нее давно сложились напряженные отношения с Пугачевой. Певица жаловалась, что коллега постоянно подкалывала ее на телеэфирах. Один раз во время съемок новогоднего шоу Пугачева прямо на камеру растрепала прическу Понаровской, что в свое время вызвало бурю негодования в адрес Примадонны.

В Сети бурно обсуждают слова Понаровской.

«а судьи кто?», «Кто Пугачева и кто Понаровская, хоть и без деревни», «Ревность на вынос?!», «Обидно за деревню. А вот Пугачева не написала такую книгу, она счастливая женщина и этим все сказано», «Бедненькой Понаровской осталось только ядом плеваться. Ее никто не помнит, а Алла Борисовна - это наша гордость и любимица поколений. Понаровскую давно забыли все, Алла Пугачева есть и будет всегда!!!», «Ух ты...только обиженная женщина может такое написать, видать АБ где-то насолила ей», «У каждого своя правда! Обе звезды Вы знаете,правда у всех своя...», «Пугачёва наша народная, всегда близка к простым людям и песни о житейском», - пишут люди.

Напомним, Пугачева посетила стилиста и удивила внешностью.

Как сообщала Politeka, Пугачева покрасовалась в балахоне перед Галкиным.

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