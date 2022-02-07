Скандально відомий блогер Олександр Заліско потрапив у ДТП, а пізніше сам поділився в мережі кадрами з моментом аварії.

Як пише Politeka.net, блогер, відомий у Мережі як "Лесик", розповів у своїх сторіз, що став учасником аварії. Про це він повідомив увечері 6 лютого.

"Я потрапив у ДТП. Зі мною все добре. Пізніше вийду на зв'язок. Постраждалих немає", - коротко написав блогер ввечері, поділившись фотографією поліцейської машини.

Пізніше він докладніше розповів про те, що саме з ним сталося.

"Не можу сказати, що я був стомлений, хотів спати - ні. Просто є така штука як "мертва зона" - це коли ти дивишся в одне дзеркало, потім в інше, і машина не потрапляє в поле зору ні в одне. Так і було у мене: я виїжджав з парковки, не побачив авто ззаду, і сталося ДТП", - розповів Лесик.

Він показав, як писав пояснення на місці події, прокоментувавши це словами: "Висновок: я не правий".

Пізніше блогер також розповів про те, як вони розійшлися з водіями учасників ДТП. Один з автомобілів постраждав найсильніше. Ремонт йому оплатить страхова Лесика. Так як блогер був винен, то свій ремонт він буде оплачувати самостійно. Інші водії претензій до нього не мали.

Українці прокоментували те, що сталося:

"А ще коли знімає сторіс за кермом таке теж буває", "Яка мертва зона? Смартфон і неуважність?", "Шкода людину, яка їхала і нікого не чіпала. Дивіться трохи і на дорогу, шановний!".

Нагадаємо, раніше Заліско потрапив у скандал через святкування дня народження в День пам'яті жертв голодоморів. Тоді ведучий заходу Володимир Остапчук назвав пишний банкет "голодною блогерською тусою", викликавши бурю обурення в мережі.

Нагадаємо, Остапчук і скандальний блогер Заліско після трагедії звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася після скандальної вечірки, яку вів Остапчук.

Також Politeka писала, що Остапчук після скандалу з "голодною тусою" побалував себе чорною ікрою.