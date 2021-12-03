Внезапно не стало 75-летнего директора Дома ученых во Львове после скандала с "голодной тусой" - телеведущий Владимир Остапчук и блогер Александр Залиско выразили свои соболезнования.

Директор Дома ученых во Львове Роман Славитич оказался замешанным в скандале с "голодной тусой" в День памяти жертв голодоморов, пишет Politeka.net. Третьего декабря стало известно о его смерти.

Ведущий Владимир Остапчук и блогер Александр Залиско выразили свои соболезнования на страницах в Инстаграм.

"Соболезнование родным.

Для остальных – давайте остынем и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой, о легкости, с которой бросаем камни в других", - написал телеведущий, намекнув на хейт, с которым столкнулся последние дни жизни Славитич.

А блогер записал эмоциональное видео, в котором также выразил мысль, что на здоровье директора Дома ученых мог повлиять скандал и негативные высказывания в его сторону.

"Мы, молодые, еще можем это выдержать, а он не смог. Я очень вас прошу. Вы наконец-то можете понять, что эти угрозы, хейт, тонны плохих комментариев - это ужасно", -заявил Залиско.

Отметим, в День памяти жертв голодоморов украинские блогеры праздновали день рождения Александра Залиско.

Ведущим на празднике был Владимир Остапчук, который не подумав назвал вечеринку "голодной тусой".

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