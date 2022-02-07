Как пишет Politeka.net, блогер, известный в сети как «Лесик», рассказал в своих сториз, что стал участником аварии. Об этом он сообщил вечером 6 февраля.
«Я попал в ДТП. Со мной все хорошо. Позже выйду на связь. Пострадавших нет», - коротко написал блогер вечером, поделившись фотографией полицейской машины.
Позже он подробнее рассказал о том, что именно с ним произошло.
«Не могу сказать, что я был утомлен, хотел спать - нет. Просто есть такая штука как «мертвая зона» - это когда ты смотришь в одно зеркало, потом в другое, и машина не попадает в поле зрения ни в одно. Так и было у меня: я выезжал с парковки, не увидел авто сзади, и произошло ДТП», - рассказал Лесик.
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Он показал, как писал объяснения на месте происшествия, прокомментировав это словами: «Вывод: я не прав».
Позже блогер также рассказал о том, как они разошлись с водителями участников ДТП. Один из автомобилей пострадал сильнее всего. Ремонт ему оплатит страховая Лесика. Так как блогер был виноват, то свой ремонт он будет оплачивать самостоятельно. Другие водители претензий к нему не имели.
Украинцы прокомментировали случившееся:
"А еще когда снимает сторис за рулем такое тоже бывает", "Какая мертвая зона? Смартфон и невнимательность?", "Жалко человека, который ехал и никого не трогал. Смотрите немного и на дорогу, уважаемый!".
Напомним, ранее Залиско попал в скандал из-за празднования дня рождения в День памяти жертв голодоморов. Тогда ведущий мероприятия Владимир Остапчук назвал пышный банкет «голодной блогерской тусой», вызвав бурю негодования в сети.
Напомним, Остапчук и скандальный блогер Залиско после трагедии обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, трагедия случилась после скандальной вечеринки, которую вел Остапчук.
Также Politeka писала, что Остапчук после скандала с "голодной тусой" побаловал себя черной икрой.