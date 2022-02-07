Бек-вокалістка Олега Винника Таюне розповіла про важливу подію у своїй кар'єрі, і поділилася планами на майбутнє.

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю журналу " відпочинь!"виконавиця розповіла про момент, який дозволив їй відчути себе зіркою. Як відомо, Таюне довгі роки виступала на бек-вокалі у Олега Винника. І хоча вокальні дані виконавиці і тоді не залишалися непоміченими, по-справжньому вона "засяяла" тільки коли стала виступати сольно.

На думку самої Таюне, головним ривком для неї став випуск демо-версії пісні "Солодкі сльози".

"Я з цією піснею відчула ціну реальних солодких сліз. Адже виконувала її не тільки на шоу маестро, а й завоювала нагороду на українській "Пісні року", - розповіла співачка.

В даний момент вона працює над тим, щоб випустити власний дебютний альбом.

Таюне зізналася, що такі престижні премії, як українська «Пісня року», «Музична платформа», а також потужна підтримка з боку фанатів дозволили їй відчути себе зіркою.

Артистка додала, що хотіла зустріти свій день народження цього року на сцені. У цей день вона отримала особливо багато привітань від шанувальників.

"Такого ще ніколи в моєму житті не було", - заявила Таюне.

Відзначимо, що Таюне часто називають "таємницею дружиною Винника". Парі приписують не тільки роман, а й спільну дитину. Втім, артисти цю інформацію не підтверджують.

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