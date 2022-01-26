У Таюне (Таисии Сватко), "тайной жены" украинского певца Олега Винника и его бэк-вокалистки - своя армия поклонников, которые жадно следят за ее выступлениями.

Один из фанатов опубликовал архивные кадры с концерта в Одессе, на котором 48-летняя Таюне исполнила свой хит "Чую, чую, бачу, бачу", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Тайная жена" Винника вышла на сцену в черном мини-платье с разрезом и необычным юбкой разной длины. От талии почти до самого низа спадал шлейф из золотистой ткани. Блондинка взорвала зал своим звонким голосом и неподражаемой манерой петь

"красивая песня"; "Супер, шикарная песня. Мне очень понравилось. Тая - самая лучшая, красивая и ласковая, и нежная❤️😍"; "Сразу же видно, с душой ❤️😍", - откликнулись в комментариях поклонники Таюне.

Отметим, ни Винник, ни его бэк-вокалистка не комментируют личную жизнь. Тем не менее, в Сети упорно продолжают ходить слухи об их романе. Говорят, что они поженились еще в студенческие времена. Более того, якобы у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.

Таюне уже много лет сопровождает Винника на сцене, а недавно начала сольную карьеру. В прошлом году артистка получила награду на музыкальной премии "Українська пісня року" в номинации «Надежда украинской песни».

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