Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне рассказала о важном событии в своей карьере, и поделилась планами на будущее.

Как пишет Politeka.net, в интервью журналу «Отдохни!» исполнительница рассказала о моменте, который позволил ей почувствовать себя звездой. Как известно, Таюне долгие годы выступала на бэк-вокале у Олега Винника. И хотя вокальные данные исполнительницы и тогда не оставались незамеченными, по-настоящему она «засияла» только когда стала выступать сольно.

По мнению самой Таюне, главным рывком для нее стал выпуск демо-версии песни «Солодкі сльози».

«Я с этой песней почувствовала цену реальных сладких слез. Ведь исполняла ее не только на шоу маэстро, но и завоевала награду на украинской «Песне года», - рассказала певица.

В данный момент она работает над тем, чтобы выпустить собственный дебютный альбом.

Таюне призналась, что такие престижные премии, как украинская «Песня года», «Музыкальная платформа», а также мощная поддержка со стороны фанатов позволили ей почувствовать себя звездой.

Артистка добавила, что хотела встретить свой день рождения в этом году на сцене. В этот день она получила особенно много поздравлений от поклонников.

«Такого еще никогда в моей жизни не было», - заявила Таюне.

Отметим, что Таюне часто называют «тайной женой Винника». Паре приписывают не только роман, но и общего ребенка. Впрочем, артисты эту информацию не подтверждают.

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